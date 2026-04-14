元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が12日と13日に自身のアメブロを更新。次女が発熱し病院で検査を受けた結果を報告した。【画像】花田虎上の次女・桃果さん 卒業式での袴姿12日に更新したブログで花田は「桃果が朝から元気がないので、なんかおかしいなぁ〜と」と切り出し「暑いのに寒い寒いと話していたので、これはと思い熱を測ったら熱が出ていました」と次女が発熱したことを報告。「夜に移動しようと思っていたけど今