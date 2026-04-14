【舞洲Heroes】オリックスの新人、窪田洋祐外野手がプロの“壁”に苦しみながらも、成長を続けている。「こんなに使っていただけるとは思っていませんでした。結果以上に評価をしてもらい、本当にありがたい経験をさせていただいています」。窪田が、起用し続けている首脳陣に感謝の思いを口にした。窪田は北海道由仁町出身。札幌日大高時代は投手と4番で外野手の二刀流で活躍し、2025年ドラフト4位でオリックスに入団した。