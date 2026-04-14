俳優の黒木華、野呂佳代、松下洸平が14日、東京・台場のフジテレビ本社で行われたカンテレ・同局系新ドラマ『銀河の一票』(20日スタート、毎週月曜22:00〜)の制作発表会見に登場。野呂が、黒木の横顔を称賛した。黒木華政治家の不正を告発する文書をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉(黒木)が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり(野呂)を東京都知事に押し上げようと奮闘する“選挙エンター