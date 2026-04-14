【モデルプレス＝2026/04/14】元AKB48の谷口めぐが4月13日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露した。【写真】27歳元AKB48「スタイル抜群」目黒川桜まつり美脚コーデ披露◆谷口めぐ、桜デートショット谷口は「親友とデートした時の」⁡「＃中目黒 ＃目黒川桜まつり」とつづり、桜をバックにしたショットを公開。白のトップスにグレーのショートパンツを合わせたコーディネートで、ハイソックス