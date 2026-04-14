ボーイズグループWanna One出身の歌手カン・ダニエルが入隊後の近況を伝えた。4月13日、陸軍訓練所の公式YouTubeチャンネルを通じて「陸軍訓練所 分隊長 募集広報映像」というタイトルの新たな動画が公開された。【写真】カン・ダニエルの坊主頭この映像でカン・ダニエルは「忠誠！第25連隊 第3教育隊 第11中隊 分隊長のカン・ダニエルです」と登場し、分隊長になる方法について説明した。カン・ダニエルは「資格基準が多少不足し