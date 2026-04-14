女優ハン・グルが、鼻の整形手術を受けた事実を打ち明けた。4月14日、ハン・グルは自身のYouTubeチャンネルに「この話、放送に出してもいい？ノーフィルターの辛口トーク現場」と題した動画を投稿した。【写真】韓国シンママ女優の“メリハリ肉体”公開された動画でハン・グルは「お姉さんたちとは付き合いが長いので、恥ずかしいことは何もない」と切り出した。（写真提供＝OSEN）ハン・グル続けて「私、数年前に鼻の手術をして、