幡多認定こども園園舎岡山市提供 幼稚園と保育園の機能を併せ持つ「幼保連携型」の認定こども園が岡山市に完成し、13日に開園式が開かれました。 新たにできたのは、岡山市中区高屋の「幡多認定こども園」です。「幡多幼稚園」を増改築した施設で、4月1日から業務を行っています。 岡山市は、幼稚園への入園希望が減っている一方で保育園のニーズが高まっていることや施設の老朽化対策などから、36ある中学校区