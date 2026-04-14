春先の求人広告は、例年よりも静かな動きを見せている。人手不足が続く中でも、時給の伸びは一休みの様相だ。だが、その内側では職種や地域ごとの温度差が広がりつつある。株式会社マイナビが公表した2026年3月度のレポートによると、全国のアルバイト・パート平均時給は1,296円で、前月比2円減とほぼ横ばいだった。一方、前年同月比では29円増となり、水準自体は底上げされている。職種別に見ると、飲食分野の動きが際立つ