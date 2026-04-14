◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１４日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が、出場選手登録された。２３年、４年４０億円超の契約を締結した際に「クローザーとしての起用」も条件に含まれていたが、開幕１軍を逃して条件面の話し合いが続いていた。オープン戦は８登板で防御率４・５０。開幕後は３軍戦３登板３イニングで２失点（自責０）だった。この日の試合前には、三笠杉彦ＧＭが「起用方針