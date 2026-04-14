◆関西学生野球春季リーグ戦▽第２節３回戦近大２―０立命大（１４日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）立命大は近大に敗れ、１勝２敗で勝ち点を落とした。今秋ドラフト候補の立命大・有馬伽久（がく、４年＝愛工大名電）は完投も２失点で敗戦を喫した。１２日の１回戦では先発したものの、初回に４四球を与えた。打者１０人で４失点し、わずか１イニングで降板。中１日での先発は３回まで無安打投球。４、５回に１点を失ったが