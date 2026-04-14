【新華社昆明4月14日】中国雲南省徳宏ダイ族ジンポー族自治州瑞麗市でこのほど、水かけ祭りのイベントが行われた。民族衣装に身を包んだ人々が集まり、音楽に合わせて踊るなど会場は熱気に包まれた。水を掛け合う涼やかな催しと歌や踊りが一体となり、国境の町はにぎわいを見せた。