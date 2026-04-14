江蘇省の南京港竜潭コンテナターミナル。（１月１４日、ドローンから、南京＝新華社配信／楊素平）【新華社北京4月14日】中国税関総署は14日、1〜3月のモノの貿易額が前年同期比15.0％増の11兆8400億元（1元＝約23円）だったと公表した。2桁の伸びを維持し、同期で初めて11兆元を超えた。輸出は11.9％増の6兆8500億元で、増加傾向を維持した。輸入は19.6％増の4兆9900億元で、同期として過去最高を更新した。複雑で変化の激し