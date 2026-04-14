シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（31）が、元日本ハム・杉谷拳士氏（35）のYouTube「熱スギヤch」に出演。「第6回WBC」で印象に残った選手について語った。侍ジャパンメンバーについて「初めて会う選手もいるわけじゃない？印象に残った選手は？」と質問された鈴木は「誰だろな…」と熟考。「佐藤輝選手はどうでした？」と振られると「イメージ通り」と即答し、続けて「森下翔太選手は面白いですね。凄い良いキャラしてて、