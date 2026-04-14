阪神の岩貞祐太投手（34）が14日、巨人戦を前に1軍に合流した。「チームのために、自分のできることをやっていきたい」と気持ちを高めた。13年目の今季はファームで開幕を迎え、ファーム・リーグ8試合で防御率2・35をマークしていた。「与えられた状況で、役割を理解しながらやっていければなと思う。スコアボードにゼロをつけることが仕事なんで、そこはこだわってやっていきたい」と勝利への貢献を誓った。チームはここま