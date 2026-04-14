「保身のためならいくらでもウソをつく。そんな政治家に成り下がったんだなと、心から絶望しています」【画像】「余韻が…」週刊文春が入手した“意味深LINE”のスクリーンショットそう嘆息するのは、松本洋平文科相（52）の不倫相手だったA子さんだ。松本洋平文科相松本大臣が国会で吐いた「三つのウソ」「週刊文春」が2度にわたり報じてきた、松本氏のW不倫問題。松本氏は2020年5月から、既婚女性のA子さんとW不倫関係に陥った