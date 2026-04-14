「カーヴィーダンス」で知られるボディメークトレーナー樫木裕実さん（63）が14日にインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。「おはようございます。皆さまに支えられながら年齢重ねてもいつまでも悪ガキな私が63歳になりました」とつづった。「年齢重ねるとボディメイクにおいても更にこれまで以上に繊細に身体と向き合っていかなければならないことを痛感します。更なる皆さんが私自身も含めていつまでも動けるしな