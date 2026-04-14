オンラインのサポートやスクールを運営しながら、お悩みを解決するオンライン片付け専門家・伊藤かすみさんは「片づけの一歩は思考から！」と提唱し、これまで800名以上の片付けを手助けしてきました。今回の記事では、伊藤さんが考える「部屋と家計の整頓術」をお伝えします。パンパンのクローゼットを解消するテクニックとは…* * * * * * *「捨てられない心理」にとらわれると…日々、さまざまなご家庭を拝見していると、お金の