３月３１日、東京地裁へ破産を申請していたアサヒフード（株）（栃木県宇都宮市）は４月９日、同地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には嵯峨谷厳弁護士（嵯峨谷法律事務所、千代田区麹町３−１−７）が選任された。負債総額は債権者４６７名に対して約３９億９５７８万円。大型施設や物流センター内で、売店や食堂の運営受託を中心に手掛けていた。２０１９年４月期は売上高８億２４５５万円をあげていたが、積極的