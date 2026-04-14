札幌市中央区の山林で４月１４日朝、新年度に入って初となるクマの目撃情報がありました。クマの痕跡は確認されませんでしたが、市はクマが行動する時期と重なるため注意を呼びかけています。クマの目撃情報があったのは、札幌市中央区宮の森の山林です。（山岡記者）「クマが目撃された現場では現在、市の職員らによる痕跡調査が行われています」午前６時前、宮の森病院の警備員から「職員がけさ、クマ１頭を目撃した。山のほうに