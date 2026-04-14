15日、薩摩地方は朝から曇り空で、所によって一時的に雨が降るでしょう。夜は晴れ間が出る見込みです。大隅地方は一日を通して雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があるため、外出時は折り畳み傘があると安心です。種子島・屋久島地方は朝から昼過ぎにかけて雲が多く、場所によって雨雲がかかることもありますが、夕方以降は晴れ間が増えるでしょう。奄美地方は雲の多い一日で、にわか雨や雷を伴う所があり、最高気温は平年並み