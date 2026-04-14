＜マスターズ最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞90回目の“ゴルフの祭典”は、首位タイから出たローリー・マキロイ（北アイルランド）が「71」で回り、トータル12アンダーで連覇を果たして幕を閉じた。ジャック・ニクラス（1965-66年）、ニック・ファルド（1989-90年）、タイガー・ウッズ（2001-02年）以来、史上4人目の快挙に世界中のゴルフファンが熱狂した。過去2度の出場経験があ