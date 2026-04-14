先週行われた国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」の大会2日目。今季日本ツアー初戦を迎えていた渋野日向子が、子どもたちに自らの想いや考えを、直接、届ける機会があった。これは今月3日に開催されたスタジオアリスジュニアカップ優勝者との交流イベントでのこと。渋野は“子どもたちが憧れる女子プロゴルファー”としてゲスト出演した。【写真】渋野日向子が子どもたちに笑顔で言葉を贈るイベントの様子