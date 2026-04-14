日本野球機構が14日の公示を発表。DeNAは竹田祐投手を1軍登録しました。竹田投手は2年目の右腕。昨季は6試合に先発し、新人ながら4勝をあげる活躍をみせました。さらなる飛躍が期待される今季。既に1試合に登板し、阪神相手に4失点で黒星を喫しました。今季初勝利を目指し、この日行われるヤクルト戦に先発予定です。