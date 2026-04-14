先月、沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し高校生らが死亡した事故をめぐり、松本文部科学大臣は、高校を運営する学校法人への現地調査を検討していることを明らかにしました。松本文科相「現在、学校法人を所轄する文部科学省として、学校法人同志社を訪問することも含め、今後の対応を検討をしている」この事故は先月16日、名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、船長の金井創さんと京都府の同志社国際高校2年生・武石知華さ