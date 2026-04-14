NPB(日本野球機構)は14日公示を発表。ヤクルトは並木秀尊選手が今季初昇格となりました。昨季54試合に出場し、打率.254、3本塁打、10打点をマーク。今季はファームで13試合に出場し、打率.235、2打点を記録しています。ヤクルトはリーグトップを維持していましたが、10日の試合で敗れたことにより阪神に首位を明け渡しています。