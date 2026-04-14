青森県板柳町で２０２８年度の開校を目指す統合小学校について、町議会で改修工事費の予算案の否決が続いている事態を受け、町は１１日、町内で住民説明会を開いた。予算案に反対を続ける野党２会派の説明を聞くために開催されたが、２会派は６人全員が欠席し、参加者からは反対派の対応を批判する声が相次いだ。約２８０人が参加した。今浩一議長は、自身は中立の立場であるべきだとしつつも、「突然反対し、混乱させているの