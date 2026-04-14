大阪・道頓堀の「大阪松竹座」5月で閉館する大阪・道頓堀の大阪松竹座について、運営する松竹は14日、閉館後に建物の解体工事に着手することを決めた。跡地の活用は未定としている。大阪で劇場機能を引き継ぐ新たな文化拠点の整備に向け、大阪府・市と協議を続けるという。大阪松竹座は活動写真館として1923（大正12）年にオープンし、97年に演劇の劇場として新たに開場。建築当初の姿をとどめる正面のアーチ形の外観から、「