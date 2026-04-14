自民党の石井準一参院幹事長は14日の記者会見で、高市早苗首相が来春に見込む党大会までに憲法改正の発議にめどを付けたいとした発言を受け、参院選の「合区」を解消すべきだとの考えを示した。「参院としては各都道府県から代表者を必ず出せるよう提案したい」と述べた。来年に発議のめどを付けるには、参院憲法審査会を毎週開催する必要があるとも指摘した。有村治子総務会長は会見で、首相発言に関し「党は自主憲法制定を掲