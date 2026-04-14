全日空の整備業務で不適切な行為が複数確認されたとして国土交通省が業務改善勧告を行ったことがわかりました。伊丹空港で2025年11月、全日空の整備士が社内規定で使用が禁止されているブレーキオイルを航空機に給油し、事実と異なる整備記録を作成したほか、成田空港でも同じく2025年11月、貨物機内のレールにあった損傷を「軽微な不具合」として、必要な修理作業を行わず運航させていたということです。全日空では2024年も、同様