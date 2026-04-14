英俳優ジュード・ロウ（５３）がロシアのプーチン大統領役を演じる新作映画「クレムリンの魔術師」（原題）の最新予告編が１３日に公開され、米誌「ピープル」は、ロウが「圧倒的な演技を披露している」と絶賛した。同作は、１９９１年のソ連崩壊後のロシアにおけるプーチン氏の権力掌握の過程を描写。原作はイタリアの作家ジュリアーノ・デ・エンポリによる同名の小説で、主人公であるプーチン氏の権力掌握を支援する架空の政