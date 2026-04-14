スリムクラブの真栄田賢が１４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。相方の内間政成が住宅ローンの審査が通らなかった銀行について言及した。真栄田はＸに、沖縄・那覇市の沖縄銀行本店で１３日に強盗未遂事件が起き、容疑者の身柄が確保され、ケガ人はいなかったという沖縄タイムスのニュースを添付。その上で「内間が家のローン審査落ちた銀行です」と明かした。どうやら内間は過去に沖縄銀行で住宅ローンの審査を申し込んだ