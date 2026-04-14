俳優の中山求一郎（３３）が１４日、東京・新国立劇場で行われた舞台「エンドゲーム」の取材会に出席した。同作はノーベル賞作家のサミュエル・ベケットの傑作。約１０００人を超えるオーディションを勝ち抜いた中山は今回クロヴ役を演じる。マスコミの取材会は初めてだという中山は「新鮮な気持ちですね。昔、記者になりたかったので。父がテレビ局で働いてたりとかして。大学も新聞学科に通っていて、サッカージャーナリス