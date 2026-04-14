【モデルプレス＝2026/04/14】フジテレビの三上真奈アナウンサーが4月13日、自身のInstagramを更新。ヘアカットしたことを報告した。【写真】第1子妊娠中37歳フジアナ、15センチバッサリカットで雰囲気一変◆三上真奈アナ、バッサリヘアカット三上は「顔周りをプツンと、後ろも15センチほど短く！ドライヤーらくらくー！」「＃新生活」とつづり、ヘアカットした姿を公開。背中まであった長さの揃ったロングヘアを顔周りだけ顎下の