【モデルプレス＝2026/04/14】俳優の山下智久が、4月22日発売の『美的』6月号SPECIAL EDITION（小学館）に登場。初表紙を務める。【写真】40歳イケメン俳優、ワントーンコーデでリラックス◆山下智久「美的」初表紙今回は、美容誌では珍しいモノクロのカットをチョイス。色彩を排したことで、黒髪の流れ、肌の質感、深みのあるまなざしなど、山下の大人の色気がぐっと際立つカバーとなった。ひょんなことからうそがつけなくなった