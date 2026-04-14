【モデルプレス＝2026/04/14】クリエイターのしなこが4月13日、自身のInstagramを投稿。フリルのショート丈ボトムス姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳人気クリエイター「身体の半部以上脚」フリルミニスカコーデ◆しなこ、ショート丈ボトムスで美脚披露しなこは「おさんぽ日和」とつづり、写真を複数枚投稿。白地に黒の水玉のキャスケットを被り「愛愛愛」と白文字で書かれた紫色のトップス、水色の斜め掛け鞄、フリルの