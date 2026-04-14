岡山市提供 4月18日と19日に東京で開かれるエアロビックの世界大会に出場する岡山市のOSKスポーツクラブの選手らが13日、大森市長を表敬訪問しました。 表敬訪問したのは、中谷祈粋選手（社会人）、青木祥真選手（高校3年）、山内美来選手（中学2年）、赤堀乃香選手（中学2年）、樋口裕心選手（中学2年）です。中谷選手があいさつし、大森市長が激励しました。 「スズキワールドカップ2026第37回エアロビ