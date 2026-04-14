【これからの見通し】リスク許容度は回復も、円相場の反応読みにくい方向性は米ＰＰＩ待ちに 中東情勢は依然として混沌としている。先週末の米国とイランの停戦協議は合意に至らずも、今後の協議継続姿勢が示されている。市場では最悪の事態は回避されたとして、リスク許容度が回復している。 ただ、中東をめぐる情勢は依然として流動的で、突発的なヘッドラインが相場を揺らす可能性は残る。原油相場は材料ごとに反応