◆ファーム・リーグ西地区阪神４X―３ソフトバンク＝延長１０回タイブレーク＝（１４日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）阪神・立石正広内野手が左手首の関節炎から実戦復帰した。「５番・左翼」でスタメン出場し、３打数無安打２三振で８回の守備から交代した。実戦経験を積み、徐々に感覚を戻していく。立石は、１月の新人合同自主トレ中に「右足の肉離れ」を発症。３月１７日の２軍オリックス戦（ＳＧＬ）で実戦復帰したが、２５日