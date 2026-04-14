俳優の鈴鹿央士、女優の横田真悠が１４日、都内で行われたこの日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「リボーン最後のヒーロー」（主演・高橋一生、火曜・後９時）のトークイベントに出席した。光誠（高橋）が社長を務める新興ＩＴ企業・ＮＥＯＸＩＳの最年少役員を鈴鹿、その秘書を横田が演じる。トークでは、撮影中のオフショットが話題となり、横田の写真は鈴鹿が撮ったものであると紹介された。横田は「（現場で後ろを）