◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１４日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・小久保裕紀監督が、１軍に合流したオスナ投手について言及した。オスナは２３年、４年約４０億円の契約を締結した際に「守護神としての起用」も条件に含まれていたが、今季のオープン戦８登板で４失点、防御率４・５０と安定せず、開幕１軍を逃した。開幕後も交渉は続き、この日、三笠杉彦ＧＭが「起用方針について双方合意しました。本日、出