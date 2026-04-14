アイドルグループ・仮面女子の公式Xが14日更新され、フィリピンの学校で開催される予定だったライブが中止になったと発表した。その理由に反響が寄せられている。【写真】「仕方がありませんね…」フィリピンでのライブが中止となった理由に反響が寄せられた仮面女子13日からフィリピン入りしている仮面女子。14日は学校でのライブに登場した。1本目は終わり、あと2回ライブが残っていたが、「急遽試験が始まるとのことでフ