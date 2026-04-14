タレントの矢口真里（43）が、「あ〜幸せじゃ」とつづった自撮りショットを公開した。【映像】矢口真里、整形疑惑が寄せられた動画や加工した自撮りこれまでにもInstagramで、たびたび自撮りショットを公開してきた矢口。2025年8月4日の投稿では、「よく肌綺麗ですねって言われますが、もちろんアプリで肌ツルッツルに加工してます。よろ」とカミングアウトしていた。2026年1月6日には、自撮り動画をアップ。すると「整形し