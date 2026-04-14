◇関西学生野球春季リーグ第2節3回戦近大2―0立命大（2026年4月14日GOSANDO南港）大学野球の関西学生野球は14日に3回戦1試合が行われ、近大が立命大を2―0で下して勝ち点を奪った。最速154キロ右腕の近大・宮原廉（4年）が5回被安打3、無失点で今季初勝利を挙げた。1回戦に続いて有馬伽久（4年）との今秋ドラフト候補による投げ合い。球場ではオリックスや2人態勢を敷いた阪神などNPB4球団のスカウトが視察する中での