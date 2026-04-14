◇出場選手登録【阪神】岩貞祐太投手（中継ぎ強化）【DeNA】竹田祐投手（先発要員）【中日】石伊雄太捕手（帯状疱疹＝ほうしん＝完治）【中日】鵜飼航丞外野手（外野強化）【ヤクルト】並木秀尊外野手（外野強化）【ソフトバンク】オスナ投手（契約合意）◇支配下選手登録【中日】杉浦稔大投手◇同抹消【日本ハム】杉浦稔大投手