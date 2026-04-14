ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にて、コムドットが、2600万円を賭けて、最後の大勝負をする一幕があった。【映像】2600万円を賭けた“最後の勝負”同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリ