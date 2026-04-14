元タレント・田代まさしさん（69）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、薬物依存からの回復を巡り私見を展開した。この日も、毎月自らに課している薬物検査を受けた田代さん。そこで「結果が出てくるまで、ちょっとお話ですけど。薬物事犯を扱っている人たちは“早く更生してほしいですよね”っていう言い方をするじゃないですか」と切り出す。「でも、僕たちみたいなダルクとかそういう所に通っている人たちは、