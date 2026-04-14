歌手の華原朋美（51）が、6歳の息子とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しむ姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】華原朋美、息子との日常（複数カット）これまでInstagramで、息子と一緒にアミューズメントパークを楽しむ様子や、卒園式での写真など、親子の日常を発信してきた華原。華原朋美、6歳息子とUSJ満喫2026年4月13日の更新では、「子どもがずっとずっと行きたかったUSJ わくわくしながら行ってきました