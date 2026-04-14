NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。阪神は岩貞祐太投手が今季初昇格となりました。岩貞投手は、ファームでは8試合にリリーフ登板し、防御率2.35を記録。チームのリリーフ陣では、前日に早川太貴投手が登録抹消しており、入れ替わりで34歳のベテラン左腕が加わります。