お笑いコンビ、ウエストランド井口浩之（43）が、13日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。人気芸人の勝手な暴露にブチ切れた。MCのとろサーモン久保田かずのぶと、井口が新たなランキング企画をプレゼンするコーナー。久保田は「グラビアアイドル、セクシー女優に聞いた声をかけてくる芸能職業ランキング」と提案すると、「俺の中で1位はサッカー選手」と予測して笑った。ここでスタッ