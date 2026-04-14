日本バスケットボール協会は4月14日、アメリカトレーニングキャンプに参加する女子日本代表（FIBAランキング10位）メンバー13名を発表した。 コーリー・ゲインズヘッドコーチが率いる女子日本代表は16日から5月1日にかけて、アリゾナ州およびネバダ州にてトレーニングキャンプを実施。WNBAチームとの試合が予定されており、27日にラスベガス・エーシズ、30日にフェ